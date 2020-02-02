السويد تبدي استعدادها للاستثمار في إقليم كوردستان

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير السويدي لدى العراق

جرى في اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحة العراقية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد ٢ شباط (فبراير)٢٠٢٠، السفير السويدي الجديد لدى العراق لارس روناس.

وجرى في اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحة العراقية، كما شدد الجانبان على ضرورة استقرار الأوضاع في العراق.

وتباحث الطرفان في سبل تعزيز العلاقات بين السويد وإقليم كوردستان، فيما ابدى السفير استعداد بلاده لتطوير العلاقات التجارية بين الجانبين، كذلك حث المستثمرين السويديين على الاستثمار في الإقليم.

هذا وتمنى رئيس الحكومة للسفير السويدي النجاح في مهامه الجديدة، مثمناً في الوقت نفسه دور السويد بمحاربة تنظيم داعش في إطار التحالف الدولي.