السليمانية .. نيجيرفان بارزاني يجتمع بنائب أمين عام الوطني الكوردستاني

اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ووفد مرافق له ضم نائبيه جعفر شيخ مصطفى ومصطفى سيد قادر ، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مع النائب الأول للأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول علي بمقر المكتب السياسي للحزب بمدينة السليمانية.

وجاء الاجتماع في اطار زيارة بارزاني الى مدينة السليمانية للقاء الاحزاب والقوى الكوردستانية ، حيث كان قد عقد قبل ذلك اجتماعاً موسعاً مع المنسق العام لحركة التغيير عمر سيد علي بمقر الحركة في السليمانية.

وبحث رئيس اقليم كوردستان مع “التغيير” عدداً من المسائل المتعلقة بالشأن الكوردي والعراقي منها موضوع تعديل الدستور العراقي وقانون الانتخابات الجديد الذي يعكف عليه البرلمان العراقي وحصة الاقليم من الموازنة الاتحادية لعام 2020 ، وضرورة توحيد الموقف الكوردي حيال التطورات الراهنة في العراق والمنطقة .

وتأتي زيارة بارزاني الى السليمانية في إطار المساعي لتوحيد وترصين الموقف الكوردي ، بالتزامن مع مباحثات عقدها وفد حكومي من إقليم كوردستان في العاصمة العراقية بغداد خلال الأيام القليلة الماضية ، في محاولة للتوصل الى اتفاق بشأن ملفي النفط والموازنة الاتحادية للبلاد لعام 2020.