السليمانية.. مصرع ثلاثة وإصابة سبعة آخرين بحريق اندلع جراء انفجار شاحن هاتف محمول

رووداو – رانیة/ لقي ثلاثة أشخاص بينهم طفلان مصرعهم وأصيب سبعة آخرون، في حي رابرين بقضاء رانية التابع لمحافظة السليمانية جراء حريق اندلع إثر انفجار شاحن هاتف محمول.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، حسين عبدالله، لشبكة رووداو الإعلامية إنه “في الساعة 1:30 بعد منتصف ليلة الجمعة 2-11-2018 نشب حريق في أحد منازل القضاء ما أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وهم سيدة تبلغ من العمر 60 عاماً واثنان من أحفادها أحدهما 6 سنوات والآخر 12 سنة”.

وأضاف: “كان هناك 10 أشخاص في المنزل لحظة حدوث الحريق، وقد نجحت طواقمنا في إخراجهم وقد تم نقل 7 مصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج بينهم 3 حالاتهم الصحية مستقرة”.

وأشار حسين عبدالله إلى أن “الحريق نجم عن تماس كهربائي حيث انفجر شاحن هاتف نقال كان موضوعاً في المقبس الكهربائي لينتشر الحريق في بقية أرجاء المنزل”.

وتابع أن “والدة الطفلين اللذين لقيا مصرعهما تتلقى العلاج في المستشفى الآن، حيث وقع الحادث في منزل أبيها أثناء زيارة أهلها”.

كما لفتت شرطة رانية في بيان إلى أنها تحقق في الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن ترك شواحن الهواتف المحمولة في مقابس الكهرباء لفترات طويلة تنطوي على مخاطر كثيرة، وقد تسببت بحدوث العديد من الحرائق راح ضحيتها الكثيرون خاصة إذا ما وقعت تلك الحوادث في الليل.