السليمانية.. ضبط مصاب بكورونا تسلل من إيران

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة السليمانية، اليوم الاثنين، ان مفارز قسم شرطة بنجوين القت القبض على شخص تسلل من إيران إلى السليمانية بصورة غير شرعية وتبين لاحقاً أنه مصاب بفيروس كورونا الجديد.

وجاء في بيان بيان للمديرية اطلعت عليه شفق نيوز، ان “الشخص المذكور عاد امس من ايران إلى الإقليم بصورة غير قانونية، وتمكنت شرطة بنجوين بعد اجراء التحقيقات من القاء القبض عليه اليوم الاثنين وتحويله الى مستشفى خاص بمرض الكورونا”.

واضاف البيان ان “الشخص المذكور يدعى (ا.ج.ا) ويبلغ 24 عاما من العمر وهو من اهالي قضاء بنجوين”.

وطالبت شرطة السليمانية المواطنين الذين بحوزتهم معلومات بشأن اي شخص عائد من ايران، الاتصال بالخطوط الساخنة لشرطة محافظة السليمانية على الرقمين 104 قسم شرطة النجدة و105 قسم شرطة مكافحة الاجرام.