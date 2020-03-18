السليمانية تفتح اول مختبر خاص لابحاث كورونا

افتتح اول مختبر مختص بابحاث ودراسات فايروس كورونا في مدينة السليمانية على مستوى إقليم كوردستان والعراق.

يحتوي المختبر على احدث الاجهزة المتطورة على مستوى العالم وعلى ايدي باحثين مختصين بالفايروسات والجينات الوراثية وخصصت ميزانيته من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الاقليم.

الدكتور شاخوان عبدالرحمن رئيس اللجنة التحضيرية للمختبر يقول “نحن كادر من اساتذة الهيئة الكوردستانية للدراسات الاستراتيجية والبحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان اختصاص العلوم المختبرية والبايلوجية، اقمنا هذا المختبر لتشخيص فايروس كورونا والابحاث المختبرية لهذا الفايروس واسبابه وكيفية تطورة , من خلال كادر علمي مختص بالفايروسات والمختبر مجهز باجهزة طبية مختبرية متطورة (بي سي ار) وهو يعرف بفحص “تفاعل البوليميراز المتسلسل” ويعد من أكثر الفحوصات الدقيقة لتحديد سلالة الفايروس الموجود في جسم الإنسان، كما أنه يستطيع تحديد مدى انتشاره وتتبع مدى تعافي المريض منه.”

يقول الدكتور احمد برقي اختصاص ماجستير في علم جينات الفايروسات، “اسسنا هذا المختبر لنكون بنية داعمة لوزارة الصحة بجلب اجهزة متطورة من شركات عالمية لنستطيع ان نحتوي هذا الفايروس وايجاد حلول وعلاج له ومعرفة كيفية نموه والعوامل التي تنتشر من خلاله وعمل دراسات لكيفية القضاء علية من خلال كادر طبي مختص بالفايروسات وسنكون مع تواصل مع المستشفات التي احتوت الحالات المصابة ومراقبة تلك الحالات وتطورها.”

واكد الاستاذ بهيز عثمان اخصائي بايلوجي متقدم “المختبرات هي اساس لكل عمل طبي حديث في العالم وهي نواة للعالم الحديث من حيث التكنولوجيا الحديثة وخاصة الامراض الوبائية ونحن كهيئة عليا في الطب البايلوجي والفايروسي المختص بفايروس كورونا ومع زملائي من الاساتذة الكبار نعمل على ايجاد حلول لوقف هذا الفايروس وانتشاره بين الناس من حيث التشخيص للفايروس والعوامل التي تساعد على نموه وانتشاره.

واضاف في المستقبل تكون تلك الابحاث والدراسات هي معلومات تقيم من حيث العمل في المستقبل ومقارنتها بالابحاث الاخرى الدولية حتى نستطيع ان نبني منظومة طبية متقدمة على النحو العلمي.”

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