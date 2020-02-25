فبراير 26, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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السليمانية: تعطيل المدارس بالمحافظة اعتباراً من الغد

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فى :أخبار عــامة
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مجلس السليمانية : تعطيل المدارس بالمحافظة اعتباراً من الغد

صوّت مجلس محافظة السليمانية ، في اقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء ، على تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس بالمحافظة .

وعقد مجلس المحافظة في وقت سابق من اليوم جلسة استضاف فيها المسؤولين التربويين في السليمانية لمناقشة منح عطلة رسمية بعد تفشي فيروس كورونا في العراق وتسجيل اصابات جديدة .

رئيس مجلس المحافظة آزاد محمد أمين ، قال لـ(باسنيوز) ان 14 عضوا من اصل 24 صوتوا بالموافقة على تعطيل الدوام في المراكز الدراسية (المدارس) لمدة 28 يوماً “.

موضحاً ، سنبلغ كافة المراكز الدراسية في السليمانية وضواحيها بإغلاق ابواب المدارس ، اعتباراً من يوم غد الاربعاء .

هذا ولم يسجل إقليم كوردستان أي إصابة بفيروس كورونا إلى الآن ، فيما أعلن العراق تسجيل اول اصابة في البلاد في النجف امس الاثنين ، وأربع اصابات في كركوك اليوم .

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