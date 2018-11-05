السليمانية… القبض على 21 متهماً بممارسة القمار بطرق غير قانونية

رووداو – السليمانية/ كشف مديرالإعلام والعلاقات في شرطة محافظة السليمانية، سركوت أحمد، اليوم الإثنين، عن إلقاء القبض على 21 متهماً بممارسة القمار بطرق غير قانونية.

وقال أحمد في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، أنه “بحسب المادة 389 من قانون العقوبات العراقي، تم إلقاء القبض على 21 متهماً في احدى المقاهي وهم يمارسون القمار بطرق غير قانونية”.

وأضاف، “تم العثور على عدد من فيش القمار والسكاكين مع المتهمين”.

يذكر انه تم إغلاق مقهى كبير للعب القمار في محافظة أربيل بتاريخ 22-10-2018، الكائن في مجمع رويال امباير السكني، وتم القاء القبض على 11 شخصاً داخل صالة القمار، بينهم 4 نساء أجنبيات.