السلطات الأمنية في اقليم كوردستان تحبط عملية تهريب 1400 قطعة اثرية

شفق نيوز/ افادت شرطة محافظة دهوك يوم الخميس بإلقاء القبض على عصابة حاولت تهريب أكثر من قطعة اثرية عبر أراضي اقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم شرطة المحافظة الرائد هيمن سليمان للصحفيين اليوم، ان قوات الشرطة في قضاء “زاخو” تمكنت من القاء القبض على عصابة تتكون من اربعة اشخاص حاولوا تهريب قطع اثرية كانت بحوزتهم.

واوضح ان العصابة كانت تروم تهريب ما لا يقل عن 1400 قطعة اثرية كانت بحوزتها، مشيرا الى ان افراد العصابة من اهالي المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 ويسكنون قرب الحدود الادارية لاقليم كوردستان.

واشار الرائد هيمن الى ان المتهمين الاربعة تم ايداعهم في الحبس لاستكمال التحقيقات والاجراءات القانونية معهم واحالتهم الى القضاء.