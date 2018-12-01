السفير التركي يزور كركوك ويعلن اعادة ترميم سوق القيصرية

رووداو – أربيل/ أعلن السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، اليوم الجمعة، خلال زيارته إلى مدينة كركوك إن بلاده ستقوم بترميم سوق القيصرية الذي احترق مؤخراً وسط مدينة كركوك .

جاء ذلك عقب أداءه صلاة الجمعة في مسجد “نقشلي منارة” وسط المدينة، زار السفير التركي سوق القيصرية حيث تفقد آثار الحريق الذي التهم السوق التاريخي قبل ثلاثة أيام.

وأوضح يلدز، “أن تركيا ومن خلال وكالة التعاون والتنسيق (تيكا)، بدأت أعمالها من أجل إعادة ترميم السوق”.

وأضاف يلدز أنهم سيعملون كل ما بوسعهم من أجل إعادة السوق إلى وضعه السابق.

ومن المنتظر أن يلتقي السفير التركي، محافظ كركوك، راكان الجبوري، والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التركمانية، والحرفيين في المدينة.

وكان حريق نشب ليل الإثنين/ الثلاثاء الماضي في سوق القيصرية التاريخي، ما أدى إلى احتراق أكثر من 400 محل تجاري.