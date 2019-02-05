السفير الألماني في العراق: الرئيس البارزاني مبعث أمل كبير لعموم الكورد في الشرق الأوسط

رووداو – أربيل/ أكد السفير الألماني في العراق، سيريل ناون، اليوم الثلاثاء، 5 شباط، 2019، أن الرئيس مسعود البارزاني “مبعث أمل كبير لعموم الكورد في الشرق الأوسط”.

وأفاد بيان رسمي بأن “الرئيس مسعود البارزاني، استقبل يوم 5 /شباط /2019 في صلاح الدين، وفد الحكومة الألمانية الذي ضم سيريل ناون السفير الألماني في العراق وبربارا ولف القنصل الألماني في أربيل”.

وأضاف البيان أنه “خلال اللقاء، إضافة الى التنويه بأهمية موقع إقليم كوردستان ومكانة الرئيس البارزاني بالنسبة لبلاده، أشار السفير الألماني في العراق الى علاقات بلاده بالعراق وكوردستان، معلناً أن ألمانيا تعمل في مجالات تقديم الخدمات الإنسانية وعودة الإستقرار الى العراق. كما أعلن أن الرئيس البارزاني مبعث أمل كبير بالنسبة لعموم الكورد في منطقة الشرق الأوسط”.

وفي ذات الاجتماع، “جرى بحث الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والعلاقات بين الإقليم وبغداد، كما تم تسليط الضوء على آخر المستجدات وتأثيرات ومخاطر الإرهاب والتطرف على العراق والمنطقة”.

وفي محور آخر من الإجتماع تم “تبادل الآراء ووجهات النظر حيال الأوضاع في سوريا ومستقبل الكورد هناك، وعبر الرئيس البارزاني للوفد الألماني عن قلقه على مستقبل الشعب الكوردي في سوريا. وبصدد العلاقات بين أربيل وبغداد، أشار الرئيس البارزاني الى الأجواء الإيجابية السائدة بين الجانبين، مؤكداً على ضرورة اللجوء الى الأساليب السياسية السلمية والحوار من أجل معالجة المشكلات” وفقاً لما ورد في البيان.