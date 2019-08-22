الزراعة تفتح استيراد محصول البطاطا لسد حاجة السوق

[بغداد-اين] أعلنت وزارة الزراعة، الأربعاء، فتح استيراد محصول البطاطا لسد حاجة السوق المحلية.

وقالت الوزارة، في بيان تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه، إنها قررت “فتح استيراد محصول البطاطا من كافة المنافذ الحدودية في ضوء وفرة وشحة المنتج المحلي وإيجاد توازن في الأسعار وحسب الرزنامة الزراعية “.

وبينت: “حيث حصلت الموافقة على فتح استيراد المحصول استناداً إلى كتاب مجلس الوزراء الموقر اللجنة الاقتصادية والذي يخول فيه وزير الزراعة صلاحية فتح ومنع الاستيراد ، وبحسب الرزنامة الزراعية التي تصدرها نتيجة لوفرة وشحة المنتج المحلي لسد حاجة السوق المحلية”.

ويشار إلى أن فترة منع استيراد المحصول خلال العروة الربيعية للفترة من 1/ 5 لغاية 1/ 7 والخريفية من 1 /12 ولغاية 15 / 3 و



