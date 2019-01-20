يناير 20, 2019

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

الرقابة تغلق 90 محلاً تجارياً في نينوى

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
9 مشاهدة

الرقابة تغلق 90 محلاً تجارياً في نينوى

بسبب مخالفتها للشروط الصحية …

أعلنت الرقابة الصحية في صحة نينوى، اليوم الأحد، أنها أغلقت نحو 90 محلاً تجارياً أيمن الموصل، بسبب عدم توفر الشروط الصحية فيها.

وقال الدكتور حكمت الطائي، مدير الرقابة الصحية، لمراسلة (باسنيوز)، إن «فرق الرقابة الصحية أغلقت هذه المحلات بعد عدة تحذيرات بسبب عدم توفر الشروط الصحية، للحفاظ على صحة المواطنين الموصليين».

وأضاف الطائي، أن «أغلب هذه المحلات هي مطاعم ومحلات بيع العصائر والحلويات، حيث تم غلقها بالكامل بسبب عدم الالتزام بتعليمات الرقابة الصحية في نينوى».

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.