الرقابة تغلق 90 محلاً تجارياً في نينوى

بسبب مخالفتها للشروط الصحية …

أعلنت الرقابة الصحية في صحة نينوى، اليوم الأحد، أنها أغلقت نحو 90 محلاً تجارياً أيمن الموصل، بسبب عدم توفر الشروط الصحية فيها.

وقال الدكتور حكمت الطائي، مدير الرقابة الصحية، لمراسلة (باسنيوز)، إن «فرق الرقابة الصحية أغلقت هذه المحلات بعد عدة تحذيرات بسبب عدم توفر الشروط الصحية، للحفاظ على صحة المواطنين الموصليين».

وأضاف الطائي، أن «أغلب هذه المحلات هي مطاعم ومحلات بيع العصائر والحلويات، حيث تم غلقها بالكامل بسبب عدم الالتزام بتعليمات الرقابة الصحية في نينوى».