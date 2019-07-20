الرافدين يعلن اطلاق دفعة جديدة من سلف موظفي الدولة

اربيل (كوردستان 24)- اطلق مصرف الرافدين الحكومي دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة التي تراوحت ما بين ثلاثة وخمسة و10 ملايين دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.

وقال المصرف في بيان اصدره مكتبه الإعلامي إنه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من أربعة آلاف موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية.

وأوضح ان صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.