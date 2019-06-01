يونيو 01, 2019

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف موظفي الدولة عن طريق الماستر كارد

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فى :أخبار عــامة
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الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف موظفي الدولة عن طريق الماستر كارد

{بغداد: الفرات نيوز} أطلق مصرف الرافدين، السبت، وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت ما بين 3 و5 و10 ملايين دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه “تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 1200 موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية”.
وأوضح البيان، أن “صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها”.

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