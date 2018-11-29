الرافدين يصرف دفعة جديدة من سلف الموظفين

اربيل (كوردستان 24)- أعلن مصرف الرافدين الحكومي عن صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة.

وترواحت السلف مابين خمسة وعشرة ملايين دينار.

ويمكن للمستفيدين الحصول على السلف عبر بطاقة ماستر كارد.

وقال مصرف الرافدين في بيان إن عدد المستفيدين من هذه الدفعة بلغ أكثر من 2486 موظفاً سبق أن تم “توطين” رواتبهم لدى المصرف.

وأوضح البيان ان “صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل جميع الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي بها”.