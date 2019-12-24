ديسمبر 24, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئیس مسعود بارزاني يوجه رسالة تهنئة للمسيحيين

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
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الرئیس مسعود بارزاني يوجه رسالة تهنئة للمسيحيين

وجه الرئيس مسعود بارزاني تهنئة الى المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

وبمناسبة رأس السنة الجديدة وميلاد السيد المسيح عليه السلام، وجه الرئيس مسعود بارزاني رسالة تهنئة الی الاخوات والاخوة المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم، هذا نصها :

بمناسبة رأس السنة الميلاديةالجديدة وميلاد السيد المسيح علیه السلام، نوجه اجمل التهاني واحلی التبريكات الی الاخوات والاخوة المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم ، ونتمنی لهم الهناء .

في هذه المناسبة نٶكد مرة اخری علی ضرورة تعميق ثقافة التعايش والتسامح والأخاء بين المكونات الكوردستانية، ونأمل للاخوات والاخوة المسيحیین ان يقضوا اعيادهم ومناسباتهم في ظل الوئام والاستقرار ، وان يعم السلام والتآخي في منطقتنا .

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