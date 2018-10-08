الرئیس مسعود البارزاني یستقبل وفد تحالف المحور الوطني

رووداو – أربيل: استقبل الرئيس مسعود البارزاني، اليوم الأحد، وفد تحالف المحور الوطني برئاسة خميس الخنجر، حيث تم بحث الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة.

جاء ذلك في بيان نشر بالموقع الرسمي للرئيس مسعود البارزاني، وإطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، حيث اشار بأن “الرئيس البارزاني استقبل وفد تحالف المحور الوطني برئاسة خميس الخنجر، والذي ضم الدكتور جمال الكربولي وأحمد الجبوري القادة في التحالف، والدكتور يحيى الكبيسي عضو تحالف المحور الوطني”.

واضاف البيان، أنه “جرى خلال اللقاء جرى بحث الاوضاع السیاسیة في العراق والمنطقة، كما تم تبادل الآراء ووجهات النظر حيال آخر المستجدات في العملية السياسية في العراق”.

من جانبه، أكد تحالف المحور الوطني في بيان له نشر على موقعه الرسمي، “ان وفد التحالف المحور الوطني برئاسة خميس الخنجر التقى اليوم مع الرئيس مسعود البارزاني في اربيل”.

وأضاف البيان، “ان المحور الوطني يؤكد على ان الحزب الديمقراطي طرف فاعل وحاسم في مسألة بناء الدولة وفق ما يتمناه العراقيون، وان مشاركته ضرورية في الحكومة القادمة”.

مشيراً، بأن “الشراكة الاستراتيجية مع الحزب الديمقراطي تعد مدخلاً لإعادة تصحيح الممارسات والآليات التي حكمت الدولة طوال السنوات الماضية”.