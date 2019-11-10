الرئيس بارزاني يهنئ بمولد الرسول الأعظم

هنئ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، مسلمي كوردستان والعراق والعالم بالمولد النبوي الشريف.

وقال الرئيس بارزاني في رسالة تهنئة نشرها مكتبه: «بمناسبة ذكرى مولد الرسول الأعظم محمد المصطفى (عليه الصلاة السلام)، أهنئ مسلمي العالم والعراق، وبالأخص مسلمي كوردستان».

وأضاف «آمل أن تكون هذه المناسبة المباركة عاملاً في إرساء رسالة السلام والأخوة والتعايش والتسامح».

واختتم الرئيس بارزاني رسالته قائلاً: «ندعو الله تعالى أن تكون هذه المناسبة المباركة مبعث الخير والبركة لشعب كوردستان والمنطقة عامة، ونهاية للظلم والتطرف واضطهاد الأمم».