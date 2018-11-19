الرئيس بارزاني يعزي بوفاة كاتب ومثقف كوردي

نشر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، رسالة تعزية ومواساة بوفاة الكاتب والمترجم والمثقف الكوردي حكيم كاكه ويس.

وقال الرئيس بارزاني في رسالته: «بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الكاتب والمترجم والمثقف الوطني المخلص حكيم كاكه ويس»، وفق بيان أورده مكتب الزعيم الكوردي، طالعته (باسنيوز).

وأضاف «بهذه المناسبة الحزينة، نبعث تعازينا ومواساتنا لعائلتكم المناضلة وعموم كتاب ومثقفي كوردستان، وأهالي كركوك الصامدين، ونشاطركم الأحزان، راجين من الله العلي القدير أن يتغمد روح المرحوم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم الجميع الصبر والسلوان».