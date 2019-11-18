الرئيس بارزاني يعزي بوفاة الباجه جي

عزّى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الاثنين ، بوفاة الدبلوماسي والسياسي العراقي المعروف عدنان الباجه جي ، قائلاً في برقية بالمناسبة انه تلقى بمزيد من الاسى والحزن نبأ الوفاة .

وتوفي الباجه جي، الذي عمل سفيرا للعراق في الأمم المتحدة إبان حكم عبد الكريم قاسم، ثم وزيرا للخارجية في عهد عبد السلام عارف ، مساء امس الأحد ، في دولة الإمارات العربية المتحدة عن عمر ناهز 96 عاماً.

وبعد سقوط النظام السابق عام 2003 ، تسلم الباجەجي الرئاسة الدورية لمجلس الحكم العراقي في يناير/كانون الثاني 2004، كما ترأس البرلمان العراقي باعتباره العضو الأكبر سنا.

الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، مسعود بارزاني ، قال ” في هذه المناسبة الحزينة اُعزي عائلة الفقيد ورفاقه واشارككم أحزانكم ” ، داعياً له بالرحمة ولاهله الصبر والسلوان .

وعدنان مزاحم الباجەجي من مواليد بغداد 1923، وينتمي لعائلة سياسية عراقية بارزة، فوالده مزاحم الباجەجي من ابرز السياسيين في عهد السلطة الملكية في العراق.