الرئيس بارزاني يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق

استقبل الزعيم الكوردي، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم السبت، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق رامون بليكوا.

في بداية اللقاء، أعرب بليكوا عن شكره للرئيس بارزاني، مشيراً إلى أن زيارته إلى الإقليم هي بسبب انتهاء مهامه الدبلوماسية في العراق، كما أشاد بالتعاون والعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والاتحاد الأوروبي، متمنياً استمرار تلك العلاقات وتمتينها، ومؤكداً إنه لن ينسى صداقته مع الشعب الكوردي أينما يكون.

من جانبه، تمنى الرئيس بارزاني النجاح لرامون بليكوا في مهامه الجديدة، وأشار الى أهمية العلاقات بين إقليم كوردستان والاتحاد الأوروبي، مؤكداً على ضرورة التنسيق الأكثر وتعزيز العلاقات بين الجانبين .

وفي محور آخر من اللقاء جرى بحث العلاقات بين أربيل وبغداد، وأكد الجانبان على ضرورة إيجاد الحلول والتفاهم والحوار.

وثمن سفير الاتحاد الأوروبي عالياً الأمان والاستقرار والعملية السياسية في الإقليم، واصفاً تشكيل حكومة الإقليم الجديدة بالخطوة الإيجابية نحو مستقبل أفضل.