الرئيس بارزاني يستقبل الكاتب والروائي جان دوست ويوجّه دعوة للمثقفين الكورد

مثمناً دور الوطنيين والتحرريين منهم …

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، الكاتب والمثقف الكوردي المعروف جان دوست.

خلال اللقاء، أعرب جان دوست عن سعادته بلقاء الرئيس بارزاني، وأكد أن الشعب الكوردي بأكمله يتطلع الآن بعين الأمل إلى الزعيم الكوردي وأنه ينتظر الاستماع إلى توجيهات سيادته.

من جانبه رحب الرئيس بارزاني بالكاتب الكوردي، مثمّناً الدور الثقافي الذي يضطلع به والأعمال القيمة التي أصدرها، وفق بيان أورده مكتب الزعيم الكوردي، طالعته (باسنيوز).

واستعرض الزعيم الكوردي خلال اللقاء، نبذة عن نضال وتضحيات الشعب الكوردي، واستفتاء الاستقلال وأحداث 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017، وملاحم بردي وسحيلا، وقال: «لقد سخّر أعداؤنا على مر التاريخ كافة إمكاناتهم العسكرية لهزيمة ومحو شعبنا، ولم يفلحوا، والآن يسعون إلى كسر إرادة أبناء شعبنا وثقتهم بأنفسهم، وإقناعهم بأنهم لا يستحقون الحرية، ومع الأسف، لقد بات بعض المثقفين المزعومين وبعض الجهات السياسية جزءً من هذه المخططات وساعدوا الأعداء لتحقيق أهدافهم».

وأضاف الرئيس بارزاني «وحتى بعد اغتصاب أرضنا وحرية شعبنا، حافظ المثقفون الوطنيون والتحرريون لعشرات السنين على اللغة والتراث والثقافة الكوردية والحس التحرري لدى الشعب الكوردي»، وقال: «دوركم ككتاب ومثقفين كورد يتمثل في التصدي لخطط ومؤامرات الأعداء وإفشالها».

وقال الزعيم الكوردي: «كان الاستفتاء، الذي سانده 93 بالمئة من شعب كوردستان، نصراً وموحداً لإرادة الكوردستانيين في كافة أرجاء العالم. أما ملحمتي بردي وسحيله في 20 و26 أكتوبر / تشرين الأول 2017 فقد كانتا انعطافتين تاريخيتين وانتصارين للحرية على الاحتلال والمؤامرات الخارجية والداخلية».

كما دعا الرئيس بارزاني، المثقفين الى إيصال رسالة إلى الشباب الكوردستاني، تؤكد على ضرورة أن يتبنوا أهدافاً عظيمة وأن يثقوا بأنفسهم وبمستقبل شعبهم .