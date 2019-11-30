نوفمبر 30, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني يستقبل «الصديق الكبير للشعب الكوردي» إسماعيل بيشكجي

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فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني يستقبل «الصديق الكبير للشعب الكوردي» إسماعيل بيشكجي

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، صديق الشعب الكوردي والباحث التركي المعروف البروفيسور إسماعيل بيشكجي والوفد المرافد له المكون من أعضاء وقف بيشكجي في إقليم كوردستان.

خلال اللقاء، أعرب الرئيس بارزاني عن شكره لمواقف الدكتور بيشكجي حيال الحقوق المشروعة للشعب الكوردي، مثمناً نتاجاته ونشاطاته المؤيدة لمطالب وحقوق شعب كوردستان، واصفاً إياه بـ «الصديق الكبير للشعب الكوردي»، متمنياً له السلامة والعمر المديد.

في جانب آخر من اللقاء، استعرض إسماعيل بيشكجي رؤيته حيال الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة والمخاطر والتحديات التي تواجه الشعب الكوردي، للرئيس بارزاني، مطالباً القيادات السياسية الكوردية بالتعامل بحذر مع المستجدات.

كما استعرض الأكاديمي والباحث التركي، برامج ونشاطاته وقف بيشكجي في إقليم كوردستان، للرئيس بارزاني.

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