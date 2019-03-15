الرئيس بارزاني: يجب عدم تحويل الخلافات السياسية إلى أحقاد بين القوميات

خلال استقباله محافظ المثنى وأعضاء مجلس المحافظة …

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، كلاً من محافظ المثنى أحمد منفي، وعدداً من أعضاء مجلس محافظة المثنى.

خلال اللقاء عبر الوفد الضيف عن شكره للرئيس بارزاني للقاء وحفاوة الاستقبال، مشيرين إلى العلاقات التاريخية بين شعب كوردستان وبقية مناطق العراق، كما أعربوا عن تقديرهم لتضحيات شعب كوردستان في النضال ضد الدكتاتورية والحرب ضد الإرهاب.

وثمّن محافظ المثنى والوفد المرافق له عاليا،ً جهود الرئيس بارزاني في التصدي للدكتاتورية وإرساء المبادىء الديمقراطية والتعايش في العراق .

وفي جانب آخر من اللقاء، جرى بحث الأوضاع المعيشية للمواطنين العراقيين، وبالذات في محافظة المثنى وبقية محافظات وسط وجنوب العراق، مؤكدين على ضرورة الاستفادة من تجربة إقليم كوردستان من أجل نقلها إلى محافظتهم، وتطويرالقطاع السياحي وتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ومحافظة المثنى. كما تم تداول الأوضاع والمشكلات القائمة في العملية السياسية في العراق. وشدد الحاضرون على ضرورة تنفيذ الدستور العراقي من أجل حل المشكلات.

من جانبه، وبعد الترحيب بالوفد الضيف، وصف الرئيس بارزاني العلاقات بين إقليم كوردستان ومحافظة المثنى بالمهمة، مشيراً إلى أنه بعد عملية تحرير العراق، لو تم الاعتماد على الدستور كأساس لحل المشكلات، لكانت الأوضاع في العراق أحسن من الآن. مؤكداً على ضرورة تمتين العلاقات بين إقليم كوردستان وبقية مناطق العراق.

وتطرق الزعيم الكوردي إلى المشكلات السياسية في العراق، وجدد تأكيده على عدم جواز تحول الخلافات السياسية الى أحقاد وضغائن بين القوميات. وقال: «يجب تعميق السلام والوئام الموجودين بين المكونات العراقية».

وفي ختام اللقاء، وبشأن مصير رفات المؤنفلين الكوردستانيين، دعا الرئيس بارزاني إلى بذل المزيد من الجهود الجدية في سبيل العثورعلى المقابر الجماعية ونقل رفات الشهداء إلى وطنهم.