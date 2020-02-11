فبراير 12, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني ووزير الخارجية العراقي يبحثان اوضاع ومستجدات العراق والمنطقة

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فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني ووزير الخارجية العراقي يبحثان اوضاع ومستجدات العراق والمنطقة

إستقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الثلاثاء ، في منتجع صلاح الدين القريب من اربيل ، وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم والوفد المرافق له .

بيان من مكتب الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، قال ” جرى خلال اللقاء التباحث حول الأوضاع السياسية وآخر المتغيرات والمستجدات على مستوى العراق والمنطقة ” ، مضيفاً ” كما جرى تبادل الآراء ووجهات النظر حيال تكليف رئيس جديد للحكومة العراقية “. وتابع ” كما تم تسليط الضوء على العملية السياسية في العراق وكيفية التصدي لأزمات العراق”.

البيان لفت الى ” تأكيد الجانبين على تلبية مطالب المتظاهرين مع مراعاة مطالب عموم المكونات في العراق”.

هذا فيما كان الفكر المتطرف وإحتمالات إستقواء داعش الإرهابي محوراً آخراً من اللقاء .

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