الرئيس بارزاني وجواد ظريف يبحثان أوضاع كوردستان والعراق والمنطقة

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء في أربيل، محمد جواد ظريف، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، والوفد المرافق له.

وخلال اجتماع عقد بين الجانبين، تم بحث الأوضاع السياسية وآخر المتغيرات في المنطقة والعملية السياسية في العراق، وفق بيان أورده مكتب الرئيس بارزاني، طالعته (باسنيوز).

وأعرب وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية عن شكره للرئيس بارزاني حيال جهوده التي بذلها في سبيل تصويب العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، مؤكداً أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً لمكانة واستقرار إقليم كوردستان.

من جانبه أبلغ الرئيس بارزاني الوفد الضيف، أنه بعد إجراء الانتخابات في العراق، استجدت فرص وأجواء جديدة، وإنه يبذل كل الجهود مع رئيس الوزراء العراقي الجديد من أجل معالجة كافة المشكلات بين الإقليم وبغداد.

وفي محور آخر من الاجتماع تم تسليط الضوء على الأوضاع في سوريا، كما أبلغ الرئيس بارزاني، وزير الخارجية الإيراني، وجهات نظره وقلقه على مستقبل الشعب الكوردي في سوريا.

أما تشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة والعلاقات بين الإقليم وجمهورية إيران الإسلامية فقد كانتا محورين آخرين تم تداولهما خلال الاجتماع، وأكد الجانبان على تعزيز علاقات الصداقة بين الجانبين.