الرئيس بارزاني والمبعوث الرئاسي الأمريكي يبحثان مستجدات العراق وكوردستان

ماكغورك يهنئ بفوز قائمة الديمقراطي الكوردستاني …

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، كلاً من بريت ماكغورك، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التحالف الدولي المناهض لداعش، والسفير الأمريكي لدى العراق دوغلاس سيليمان، والقنصل الأمريكي لدى إقليم كوردستان ستيف فاغن.

وبحث الزعيم الكوردي مع الوفد الأمريكي مستجدات العراق وإقليم كوردستان.

وقال الرئيس بارزاني عبر حسابه الرسمي على ‹تويتر›: «سررت باستقبال بريت ماكغورك والسفير الأمريكي لدى العراق، في مكتبي اليوم».

وأضاف الزعيم الكوردي «لقد تحدثنا عن المستجدات السياسية الأخيرة في العراق وإقليم كوردستان».

وقال مكتب الرئيس بارزاني في بيان، إن ماكغورك أعرب عن تهانيه بفوز قائمة الديمقراطي الكوردستاني في انتخابات برلمان كوردستان، مؤكداً على أهمية الدور الذي يضطلع به الحزب في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا خلال اللقاء مستجدات العراق وكوردستان، ومساعي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.