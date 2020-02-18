الرئيس بارزاني والسفير جيفري يبحثان آخر مستجدات العراق وسوريا

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الثلاثاء ، في منتجع صلاح الدين القريب من اربيل ، المبعوث الامريكي الخاص لشؤون سوريا السفير جيمس جيفري ووفد مرافق له .

بيان من مكتب الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، طالعت(باسنيوز) نسخة منه ، قال ان اللقاء بحث الاوضاع السياسية وآخر مستجدات العراق وخطوات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ، واحتمالات استقواء ارهابيي داعش في العراق .

كما اشار البيان ، الى ان اللقاء شهد القاء الضوء على الوضع في سوريا وآخر المعادلات الميدانية في هذا البلد ، كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن دور الاطراف الكوردية في المستجدات السورية .

البيان نقل عن الزعيم الكوردي ، تأكيده على ضرورة ان يتم وتحت أي ظرف منع تعرض الكورد لأي مشاكل أو مصير مجهول ، وان لايتم بأي شكل من الاشكال حدوث تغيير ديموغرافي في شمال شرق سوريا .

هذا فيما كانت العلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان والولايات المتحدة محوراً آخر من الاجتماع حيث تم تثمين التنسيق والعمل المشترك بين الجانبين عالياً وجرى التأكيد على توسيع التنسيق الثنائي في المجالات المختلفة.