الرئيس بارزاني: من دون تطبيق الدستور العراق سيسير نحو المجهول

مهنئاً شعبي كوردستان والعراق بالعام الميلادي الجديد

قال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، انه ينبغي ألا يسمح العراقيون بأن تتحول بلادهم الى ساحة لتصفية الحسابات، وصراعات مصالح خارجية.

جاء ذلك في رسالة تهنئة وجهها الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني الى شعب اقليم كوردستان والعراق، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

الرئيس بارزاني ، قال ” بمناسبة راس السنة الميلادية الجديدة اتقدم بأحر التهاني لمواطني اقليم كوردستان الأعزاء”.

مضيفاً ” تهاني الحارة لعوائل الشهداء الاكارم ، والبيشمركة الابطال وتمنياتي لهم بالخير والسعادة ، كما اشيد في هذه المناسبة بصمود وتضحيات شعب كوردستان خلال المراحل المختلفة في وجه التحديات والصعوبات ” .

وتابع الرئيس بارزاني ، بالقول ” اشكر الله القدير وكل الشكر لقوات البيشمركة وتضحيات الشعب وبفضل كل هذا يخطو اقليم كوردستان خطواته نحو النمو والاصلاح والاستقرار”.

مضيفاً ” ومع الاوضاع غير الطبيعية التي يمر بها العراق كنا ومازلنا نتمنى أن تُحل كافة مشاكل العراق وأن يعيش العراقيون حياة كريمة، وقد اكدنا خلال الاعوام الماضية على انه اذا لم يتم وضع اسس لحكم مدني ويتم تطبيق الدستور فإن مصير العراق سيسير نحو المجهول”.

وأشار الزعيم الكوردي ، بالقول “نتابع اوضاع العراق بقلق شديد، وينبغي على الاطراف العراقية ألا تسمح بأن يصبح العراق ساحة لحسم صراعات ومشكلات ومصالح الآخرين”.

وتابع ” نؤيد مطالب المحتجين المشروعة، كما ندعم عودة الاستقرار وتصحيح العملية السياسية العراقية ونحن مع اي تعديل او تغيير يمكن ان يسهم في حل القضايا ويحقق العدالة ومطالب الناس”.

مردفاً بالقول ” في الوقت نفسه ، نرفض كل المحاولات التي تهدف للنيل من الديمقراطية وتهدد حقوق ومكتسبات المكونات وشعب كوردستان، لأن السبب الرئيسي لمشاكل العراق هو خرق الدستور والإدارة الخاطئة والتفرد في الحكم، وليس حقوق ومكتسبات شعب كوردستان والمكونات الأخرى”.

مؤكداً “نؤيد برامج عمل رئاسات اقليم كوردستان الثلاث ، في الاصلاح والادارة كونها استجابة لتطلعات شعب كوردستان ومطلب معظم الأطراف السياسية. كما نؤكد على تعزيز قيم التعايش، وتعميق تلك الثقافة الرفيعة لشعبنا، والتي أصبحت سبباً للوئام والتآخي بين المكونات الدينية والقومية في كوردستان، وسنحافظ على هذا التعايش بكل ما اوتينا من قوة “.

وتمنى الرئيس بارزاني ان يكون العام الجديد عاما للخير والسعادة لجميع مواطني كوردستان والعراق، وأن يعم السلام الشامل منطقتنا والعالم بأسره.