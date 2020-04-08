الرئيس بارزاني معزياً ذوي شهيدي معركة كولجو : داعش مازال تهديداً .. دحر الارهاب اولوية

قدّم الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الاربعاء ، تعازيه الى عائلة وذوي شهيدين من قوات البيشمركة ، استشهدا الليلة الماضية خلال تصدي قوات البيشمركة لهجوم من ارهابي داعش .

الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، قال في بيان ، طالعت (باسنيوز) نسخة منه ، ” ببالغ الأسى، إستشهد مقاتلين اثنين من مقاتلي البيشمركه هما كل من ( إسماعيل فارس وسوركيو حمه رشيد) المنتسبين الى لواء المشاة الخامس التابع لوزارة البيشمركه ، قرب مدينة كولجو في منطقة گرميان، خلال التصدي لهجوم شنه ارهابيو داعش على مواضع البيشمركه ” .

مضيفاً ” نوجه تعازينا ومواساتنا الى عائلتي وذوي الشهيدين الكريمين ونشاطرهم الأحزان ، ونبتهل الى الله العظيم ان يلهم الجميع الصبر والسلوان “.

الرئيس بارزاني ، اردف بالقول ” هذه النوعية من الهجمات، أدلة واضحة على أن ارهابي داعش ، أعادوا تنظيم صفوفهم ، ويشكلون تهديداً دائماً على الأمن وحياة المواطنين “. مشدداً ” لذلك من الضروري أن يبقى دحر الإرهاب واجتثاثه من جذوره أولية رئيسية لدى حكومتي إقليم كوردستان والعراق والتحالف الدولي ” .

وكان مسلحو داعش شنوا مساء الثلاثاء هجوماً على مواقع قوات البيشمركة في منطقة كولجو التابعة لقضاء كفري بمنطقة گرميان ، وتصدت له قوات البيشمركة التي كانت قد عززت مواقعها خلال الشهرين الماضيين في تلك المنطقة .

وقد ادى الهجوم الى استشهاد مقاتلين اثنين من الفوج الاول في لواء المشاة الخامس .