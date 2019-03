الرئيس بارزاني في وقفة إجلال لضحايا فاجعة حلبجة

شارك الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، في وقفة إجلال لضحايا فاجعة حلبجة التي تعرض للقصف بالأسلحة الكيماوية المحرمة من قبل النظام البعثي البائد يوم 16 آذار / مارس 1988.

وقال الرئيس بارزاني عبر ‹تويتر›: «لحظة صمت في مقر بارزاني تكريماً لشهداء حلبجة الذين تعرضوا للهجوم الكيميائي الوحشي من قبل نظام صدام حسين في 16 آذار / مارس 1988».

Participated in a moment of silence at the Barzani Headquarters in honor of the martyrs of Halabja who were subjected to the monstrous chemical attack by the Saddam Hussein regime on March 16, 1988

١٦ مارس ٢٠١٩

وكان أكثر من 5 آلاف مدني استشهدوا في فاجعة حلبجة، أغلبهم من النساء والأطفال، وأصيب آلاف آخرون، فيما لا زالت آثار الهجوم الكيماوي مستمرة لدى عدد كبير من سكان المحافظة.