الرئيس بارزاني: رغم المؤامرات شعبنا يناضل بإرادة أقوى لنيل حقوقه المشروعة

في الذكرى الـ 43 لثورة گولان …

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، في رسالة وجهها بمناسبة الذكرى الـ 43 لانطلاق ثورة گولان، أن الشعب الكوردي مستمر بإرادة أقوى في النضال لنيل حقوقه المشروعة رغم المؤامرات.

وقال الرئيس بارزاني في رسالته: «تمثل ذكرى انطلاق ثورة گولان التحررية، واحدة من المناسبات الغالية التي يذخر بها شهر أيار، تلك الثورة التي شكلت امتداداً لنظال وتضحيات الشعب الكوردي ضد الظلم والاحتلال».

وأضاف «إن ثورة گولان تشكل محطة هامة من نضال البيشمركة والشعب الكوردي، وحملت رسالة واضحة مفادها أنه لا يمكن لأحد عبر المؤامرات والدسائس والحديد والنار إسكات شعبنا وإجبارنا على التخلي عن سعينا للحرية وحقوقنا المشروعة»، مؤكداً أنه «حتى لو واجه شعبنا المصاعب في مرحلة من المراحل، إلاّ أنه لا ييأس ويناهض أعداءه بإرادة من حديد حتى نيل حقوقه عبر الثورات والنضال».

وقال الرئيس بارزاني: «في الذكرى الثالثة والأربعين لثورة گولان، تحية لأولئك المناضلين والبيشمركة الأبطال والوطنيين، الذين رفضوا الذل والعبودية واختاروا قساوة النزوح وقدموا التضحيات وتمكنوا في مدة قصيرة من إعلان الثورة .. ألف تحية إلى أرواح شهداء ثورة گولان، وشهيد الثورة الأول سيد عبد الله وجميع شهداء كوردستان .. تحية لكفاح البيشمركة الذين تمكنوا بدمائهم وتضحياتهم من إهداء الحرية لشعبهم».

واختتم الزعيم الكوردي رسالته قائلاً: «نؤكد في هذه المناسبة أن إرادة شعب كوردستان قوية ورغم المؤامرات يسعى بإرادة أقوى لنيل حقوقه المشروعة، حاملاً رسالة السلام والتعايش والازدهار».