الرئيس البارزاني يلتقي وفد تحالف الإصلاح والإعمار

رووداو – أربيل/ أعلن الموقع الرسمي للرئيس مسعود البارزاني أن الرئيس البارزاني إلتقى اليوم، الأحد 14 تشرين الأول 2018، السيد عمار الحكيم، ووفداً رفيع المستوى من تحالف الإصلاح والإعمار.

وأضاف الموقع أن “الوفد الضيف أشاد بدور ومكانة الرئيس البارزاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني في تاريخ وحاضر ومستقبل كوردستان والعراق، وأكد على حاجة العراق إلى فتح صفحة جديدة لعلاقات طيبة بين إقليم كوردستان وبغداد، مشدداً على ضرورة حل المشاكل بين الإقليم وبغداد”.

وأردف أن الوفد الضيف أشار إلى أن تحالف الإصلاح والإعمار “أعلن فيما سبق أيضاً تأكيده على دعم الأسس الثلاثة التي يعتبرها الرئيس البارزاني أساس العلاقة بين الإقليم وبغداد، والمتمثلة في التوافق والشراكة الحقيقية والتوازن”.

وقال الموقع الرسمي للرئيس مسعود البارزاني إن الرئيس البارزاني “سلط الضوء على العلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد وأعلن للوفد الضيف أن قضية شعب كوردستان قضية عادلة، والذي يهمنا يتمثل في قضية شعبنا العادلة وتجاوز الانتهاكات السابقة للحقوق المشروعة لشعبنا، وهذا يتطلب آلية واضحة وضمان الإلتزام بالشراكة الحقيقية وبالتوافق والتوازن”.

وكان وفد رفيع المستوى من تحالف الإصلاح والإعمار برئاسة عمار الحكيم، قد وصل إلى مدينة أربيل قبل ظهر اليوم الأحد، 14 تشرين الأول 2018، ، واستقبل من قبل وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة فاضل ميراني. وضم وفد تحالف الإصلاح والإعمار كلاً من صالح المطلك وخالد العبيدي وعدداً من قيادات التحالف.