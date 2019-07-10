الرئيس البارزاني يعلن دعمه الكامل للحكومة الجديدة في سبيل تحقيق مصالح الشعب بإقليم كوردستان

وجه الرئيس مسعود البارزاني رسالة تهنئة اليوم، الأربعاء 10 تموز 2019، الى رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، وكابينته الجديدة، مؤكداً دعمه الكامل في سبيل تحقيق مصالح الشعب في إقليم كوردستان.

جاء ذلك في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث عبر الرئيس البارزاني عن تهنئته لمسرور البارزاني وكابينته الحكومية الجديدة، التي حصلت على ثقة برلمان كوردستان، متمنياً الموفقية والنجاح لرئيس الوزراء الجديد.

وأعلن الرئيس مسعود البارزاني في تغريدته، عن دعمه الكامل في سبيل تحقيق مصالح الشعب في إقليم كوردستان.

وكان برلمان كوردستان، قد صوت اليوم الأربعاء 10 تموز 2019، على مسرور البارزاني رئيساً لمجلس وزراء إقليم كوردستان بـ88 صوتاً.