الرئيس البارزاني يعبر عن قلقه العميق حيال الأوضاع في عفرين

رووداو – أربيل/ عبر الرئيس، مسعود البارزاني عن قلقه العميق حيال مستقبل كوردستان سوريا، والأوضاع في عفرين، مشيراً إلى أن ما يحدث في عفرين امتداد لسلسلة الكوارث والمظالم المرتكبة بحق شعب كوردستان.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس البارزاني، وفداً من المجلس المدني لتحرير عفرين، اليوم الثلاثاء، 23 تشرين الأول، 2018، في مصيف –صلاح الدين.

وقال الموقع الرسمي للرئيس البارزاني في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية: “في مستهل اللقاء قدم الوفد الضيف تهانيه للرئيس البارزاني بمناسبة فوز قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في انتخابات برلمان كوردستان، واصفاً الفوز بأنه مفخرة ومبعث للأمل عند الجميع”.

وأضاف البيان أن “الوفد الضيف تطرق أيضاً إلى الأوضاع السياسية والإنسانية في عفرين، وأحوال سكان المدينة والنازحين عنها، وتهديدات القوى المختلفة التي تستهدف تغيير الأوضاع الديموغرافية في تلك المدينة. مستعرضين تفاصيل التجاوزات والخروقات التي ترتكب بحق الكورد في تلك المنطقة، ومعاتبين المجتمع الدولي تجاه تجاهل الخروقات التي ترتكب بحق سكان وطبيعة عفرين”.

وأوضح البيان أن الرئيس البارزاني عبر عن “قلقه العميق حيال مستقبل كوردستان سوريا، والأوضاع في عفرين، معلناً أن مايحدث في عفرين امتداد لسلسلة الكوارث والمظالم المرتكبة بحق شعب كوردستان. موضحاً، للوفد الضيف، وجهات نظره بخصوص المعادلات السياسية في المنطقة ومستقبل سوريا وعفرين”.