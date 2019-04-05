الرئيس البارزاني يصل إلى الأردن تلبية لدعوة الملك عبدالله الثاني

رووداو – أربيل/ وصل الرئيس مسعود البارزاني، اليوم الجمعة، 5 نيسان، 2019، إلى الأردن للمشاركة في أعمال النسخة العاشرة من المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحر الميت.

وقال موفد شبكة رووداو الإعلامية في عمّان، سنكر عبدالرحمن إن الرئيس البارزاني يترأس وفداً رفيعاً من إقليم كوردستان إلى المنتدى تلبية لدعوة رسمية من العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني.

وأشار إلى أن شقيق ملك الأردن والمستشار السياسي الأعلى له، فيصل بن الحسين وهو الشخص الثالث في العائلة المالكة، كان في استقبال الرئيس البارزاني والوفد المرافق له.

وأضاف أنه تم رفع علم كوردستان في الجناح الملكي بمطار الملكة علياء الدولي ضمن مراسم استقبال البارزاني.

وتابع أن وفد إقليم كوردستان برئاسة البارزاني يضم كلاً من سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فاضل ميراني، ومسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، فلاح مصطفى ومستشار الرئيس البارزاني، أوميد صباح، والمستشار الاقتصادي للبارزاني، سرور بيداوي.

وقال فاضل ميراني، لشبكة رووداو الإعلامية: “جئنا إلى الأردن مع الرئيس البارزاني للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني”، مضيفاً أن “علاقات الرئيس البارزاني مع جلالة الملك يجسد علاقات الكورد مع دول جوار العراق، والمملكة الأردنية هي إحدى الدول المهمة التي كانت لديها علاقات جيدة مع إقليم كوردستان وسنمضي بهذه العلاقات قدماً في المستقبل”.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس البارزاني خلال هذه الزيارة اجتماعاً مع الملك عبدالله الثاني في القصر الملكي الأردني حيث ستقام مراسم رسمية هناك، لمناقشة العلاقات الثنائية المتينة بين الجانبين من النواحي السياسية والاقتصادية، إضافة إلى سلسلة من اللقاءات مع عدد من مسؤولي الدول الأخرى، بعد مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى التي تنطلق غداً في منطقة العقبة وتستمر ليومين.

وأكد موفد رووداو أن هذه الزيارة هي الثانية من نوعها خلال الأشهر الثلاثة الماضية حيث أجرى الرئيس البارزاني، زيارة مماثلة إلى الأردن تلبية لدعوة الملك عبدالله في كانون الثاني.

وتعقد النسخة العاشرة من المنتدى الاقتصادي العالمي في نسخته الإقليمية تحت عنوان “بناء نظم جديدة للتعاون” في البحر الميت خلال الفترة بين 6و7 نيسان/إبريل الحالي وضمن محاور أربعة رئيسة تندرج تحت مفهوم التطوُّرات الاقتصادية العالمية، والبحث عن نموذج اقتصادي جديد يتناسب مع الإرهاصات الاقتصادية العالمية، وخاصة في مجال تعدُّد المفاهيم حول تحرير التجارة ودورها، وبروز سياسات مقاومة للانفتاح والتحرُّر الاقتصادي غير المشروط، كما سيبحث المنتدى الثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات التأقلم مع مقوماتها بمشاركة نحو 1000 شخصية من 50 دولة حول العالم.