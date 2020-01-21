الرئيس البارزاني يستقبل محافظ نينوى ويبحث معه جملة من المسائل

بحث الرئيس مسعود البارزاني، اليوم الثلاثاء، 21 كانون الثاني، 2020، مع محافظ نينوى نجم الجبوري، الأوضاع في الموصل وإعادة إعمارها وعودة النازحين إلى جانب التصدي للمخاطر الأمنية.

واستقبل الرئيس مسعود البارزاني، اليوم في مصيف صلاح الدين، نجم الجبوري محافظ نينوى.

وخلال اللقاء جرى بحث الأوضاع في مدينة الموصل والمناطق الأخرى التابعة لمحافظة نينوى، وعمليات إعادة إعمار المناطق المحررة، وكذلك الأوضاع المعيشية للنازحين، والعقبات التي تعترض عودة النازحين الى مناطقهم.

كما كانت “المخاوف من عودة وإستقواء الإرهاب، وضرورات التنسيق بين مختلف الأطراف في سبيل التصدي للإرهاب والإرهابيين” محوراً آخراً في اللقاء.

وفي الأول من شهر كانون الأول الماضي، باشر نجم الجبوري مهام أعماله محافظاً لنينوى.

وسيطر داعش على الموصل في الفترة ما بين حزيران 2014 وحتى تحريرها بواسطة القوات العراقية في تموز 2017.

وبعد ثلاث سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في كانون الأول 2017، استعادة كامل أراضيه من قبضة داعش الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات.