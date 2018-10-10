الرئيس البارزاني يستقبل المبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة في العراق

رووداو – أربيل: إستقبل الرئيس مسعود البارزاني، اليوم الثلاثاء، يان کوبیج المبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة في العراق .

وأفاد بيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس مسعود البارزاني، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، بأن “المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق قدم خلال الاجتماع، تهانيه للرئيس البارزاني بمناسبة نجاح عملية إنتخابات برلمان كوردستان وفوز قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، متمنياً الإسراع في إعلان النتائج النهائية للإنتخابات من قبل مفوضية الإنتخابات، وبدء البرلمان الجديد بمهامه”.

واوضح البيان بأنه “جرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وكذلك المعادلات وآخر المتغيرات في العملية السياسية العراقية”.