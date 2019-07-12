الرئيس البارزاني يدين التفجيرات “الإرهابية” في كوردستان سوريا

رووداو – أربيل/ أدان الرئيس مسعود البارزاني، التفجيرات الدامية التي وقعت في مدينة الحسكة وقامشلو، وعفرين بكوردستان سوريا، مقدماً تعازيه لعوائل وذوي الضحايا الذين لقوا مصرعهم يوم أمس الخميس.

وقال البارزاني في بيان له: تلقينا بحزن وألم كبيرين نبأ سقوط ضحايا المواطنين وإصابة آخرين، نتيجة لسلسلة من التفجيرات الإرهابية طالت مدن قامشلو وعفرين والحسكة.

وأضاف، إننا ندين بشدة هذه العلمليات الإرهابية، ونوجه تعازينا الى ذوي ضحايا تلك الحوادث المؤسفة ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وفي السياق نفسه، أدان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، التفجيرات التي وقعت، أمس الخميس، في مدن قامشلو، الحسكة وعفرين بكوردستان سوريا، مشيراً إلى أن هذه الأعمال الإرهابية تثبت أن الإرهاب مازال يشكل خطراً حقيقياً يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وقال نيجيرفان البارزاني، في بيان نشرته رئاسة إقليم كوردستان: “ندين بشدة الأعمال الإرهابية التي استهدفت اليوم المدن الثلاث، قامشلو وعفرين والحسكة، بكوردستان سوريا، وأسفرت عن خسارة أكثر من خمسة عشر شخصاً أرواحهم، وجرح نحو سبعين آخرين”.

وأضاف رئيس إقليم كوردستان: “نعزي عوائل وذوي الضحايا ونعبر عن تعاطفنا معهم ومشاركتهم أحزانهم، ونرجو الشفاء العاجل للجرحى”.

مشيراً إلى أن “هذه الأعمال الإرهابية تثبت أن الإرهاب مازال يشكل خطراً حقيقياً يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، وأن مواجهة هذا الخطر بحاجة إلى تعاون وعمل متعدد الأوجه والاتجاهات إقليمياً ودولياً”.

ووقعت 5 انفجارات بكوردستان سوريا، أمس الخميس، أحدها في مدنية قامشلو، وآخر في مدينة عفرين، إلى جانب 3 انفجارات متزامنة في مدينة الحسكة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، فضلاً عن إحداث أضرار مادية جسيمة.