الرئيس البارزاني يبحث مع الفياض أوضاع المناطق المشمولة بالمادة 140 والتعاون بين أربيل وبغداد

بحث الرئيس مسعود البارزاني، مع مستشار الأمن الوطني العراقي، فالح الفياض، أوضاع المناطق المشمولة بالمادة 140 والتعاون بين أربيل وبغداد لتسوية الخلافات.

وأفاد الموقع الرسمي للرئيس البارزاني بأن الأخير استقبل اليوم الجمعة، 15 آذار، 2019، مستشار الأمن الوطني العراقي، فالح الفياض في مصيف صلاح الدين.

وأضاف أن “اللقاء تناول الأوضاع السياسية في المنطقة والحرب على داعش وخطوات اقتلاع جذور الإرهاب في العراق”.

وتابع أن “الاجتماع تطرق لأوضاع مناطق المادة 140 وجهود الطرفين لحل الخلافات، وجرى التأكيد على التنسيق بين أربيل وبغداد في المجال الأمني وتوفير مستقبل أفضل للمواطنين”.

يشار إلى أن تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، يتعلق بحل مشكلة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم وعلى رأسها كركوك أو ما تسمى “المناطق المتنازع عليها” التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام صدام حسين، وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 حتى إسقاطه في نيسان 2003.

ونصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل: أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام صدام وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007، لكن المادة لم تجد طريقها إلى التطبيق خلال فترة حكم الحكومات العراقية المتعاقبة منذ ذلك الحين.