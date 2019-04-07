الرئيس البارزاني والملك عبدالله الثاني يجتمعان لبحث العلاقات الثنائية بين الأردن وإقليم كوردستان

رووداو – عمّان/ يجتمع الرئيس مسعود البارزاني والملك عبدالله الثاني حالياً لبحث العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين إقليم كوردستان والمملكة الأردنية.

أفاد موفد شبكة رووداو الإعلامية إلى الأردن، سنكر عبدالرحمن، بأن الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، استقبل رسمياً بعد ظهر اليوم، الأحد 7 نيسان 2019، الرئيس مسعود البارزاني في القصر الملكي، وأنهما في اجتماع حالياً.

وأضاف موفد رووداو أن “من المقرر أن يبحث الاجتماع العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين إقليم كوردستان والمملكة الأردنية”.

الأردن واحدة من الدول الصديقة لإقليم كوردستان، والملك عبدالله ابن الحسين شخصياً صديق مقرب للرئيس مسعود البارزاني، وهناك علاقات سياسية واقتصادية قوية بين إقليم كوردستان والمملكة الأردنية، وعلاقة سياسية وتاريخية عميقة بين الرئيس مسعود البارزاني وملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، ويشارك الرئيس البارزاني في المنتدى الاقتصادي الذي يعقد في البحر الميت بالقرب من العاصمة الأردنية، عمّان، تلبية لدعوة رسمية من الملك عبدالله، وكانت هذه الزيارة فرصة للقاء جديد بين الرئيس مسعود البارزاني وملك الأردن.

ويعتبر اجتماع اليوم الاجتماع الثاني بين الرئيس مسعود البارزاني والملك عبدالله الثاني خلال ثلاثة أشهر، حيث استُقبِل الرئيس البارزاني في القصر الملكي من جانب الملك عبدالله الثاني في 17 كانون الثاني 2019.