الرئيس البارزاني: نجدد رغبتنا بانتهاج الحوار والتفاهم لحل كافة المشكلات مع بغداد

رووداو – أربيل/ وجه الرئيس مسعود البارزاني رسالة تهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، جاء فيها: “نجدد رغبتنا في إنتهاج الحوار والتفاهم من أجل حل كافة المشكلات مع بغداد”.

وأضاف: “يعيش الآن شعبنا في مرحلة جديدة، ومن أجل تحقيق أهدافه العالية والقيم النبيلة التي ناضل من أجلها لعشرات السنين، وقدم في سبيلها التضحيات الجسيمة، هو بحاجة إلى حماية المكتسبات المتحققة وزيادة قوته ونموه”.

وتابع: “انتهز هذه الفرصة لأعبر عن قلقي تجاه مصير الشعب الكوردي في سوريا، متمنين أن لا تكون المستجدات والتغييرات الراهنة هناك سبباً لمزيد من النزوح والمعاناة”.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، نهنىء شعب كوردستان وعوائل الشهداء الأبرار والبيشمركه البواسل، متمنين أن يكون العام الجديد بداية لمرحلة جديدة تتحسن فيها الحياة المعيشية للمواطنين، وتتحقق فيها المزيد من الإستقرار والتقدم لشعبنا.

من الضروري أن نوجه شكرنا لقوات البيشمركة وعموم شعب كورستان لصمودهم وتضحياتهم الكبيرة خلال السنوات الماضية، وتصديهم للتهديدات والإرهاب والحصار، وانتصارهم على نوايا ومؤامرات الحاقدين، وإيصالهم لصوتهم السلمي العادل الى العالم .

يعيش الآن شعبنا في مرحلة جديدة، ومن أجل تحقيق أهدافه العالية والقيم النبيلة التي ناضل من أجلها لعشرات السنين، وقدم في سبيلها التضحيات الجسيمة، هو بحاجة الى حماية المكتسبات المتحققة وزيادة قوته ونموه . في شهر أيلول الماضي، ومن خلال ممارسة ديمقراطية، جدد رغبته في التغيير وكوردستان قوية، لذلك من الضروري أن تتحقق تلك الرغبة في إطار حكومة قوية وفاعلة تمتلك ثقة الشعب.

طوال مراحل النضال، إنجاز شعب كوردستان نحو السبل السلمية والحوار، والآن نجدد رغبتنا في إنتهاج الحوار والتفاهم من أجل حل كافة المشكلات مع بغداد.

انتهز هذه الفرصة لأعبر عن قلقي تجاه مصير الشعب الكوردي في سوريا، متمنين أن لا تكون المستجدات والتغييرات الراهنة هناك سبباً لمزيد من النزوح والمعاناة للشعب الكوردي في سوريا، ونعلن على يقين أن بوجود العنف والإنكار تتعمق المشكلات وتتفاقم بشكل أكثر.

ندعو جميع الأطراف، أن تتفهم أن منطقتنا لاتتحمل كل هذه المشكلات والعنف والإرهاب والتطرف وعدم الإستقرار والتسلط، وأنه من واجب المجتمع الدولي أن يضع حداً لهذه الفوضى، وأن لا تتعرض الشعوب البريئة في المنطقة، مرة أخرى، الى الأذى والمأساة والدمار .

في العام الجديد نتمنى أن يعم السلام والتعايش في المنطقة، ونتمنى الخير والسعادة لشعب كوردستان.

مسعود البارزاني

31/ كانون الأول / 2018