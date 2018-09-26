الرئيس البارزاني: نأمل أن تحل حكومتا إقليم كوردستان والعراق جميع المشاكل

رووداو – أربيل/ قال الرئيس مسعود البارزاني، إنه يأمل أن تحل حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية القادمة جميع المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس البارزاني خلال حفل انتخابي جماهيري نظمه الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأربعاء، 26 أيلول 2018، في مدينة زاخو بمحافظة دهوك.

وقال البارزاني إن “زاخو هي مدينة الوفاء والكرم والبطولة والشجاعة حينما أزورها فأفرح بكل هذه الخصال التي تتمتع بها أهلها”.

وأضاف: “نريد أن نحل جميع المشاكل عن طريق الحوار والسلام ولا نقبل فرض الإملاءات علينا”.

وشدد الرئيس البارزاني على أن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني حزب كبير وبدونه لا يمكن الوصول إلى أي قرار، وبهمة وعزيمة الأنصار أصبح الحزب الرقم واحد في عموم العراق بالانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار المنصرم”.

وأشار إلى أن “كوردستان ملك لجميع المكونات والأديان والمذاهب الموجودة فيها”.

وأكد زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن “الشعب العراقي عاقب الشخصيات الذين وقفوا ضد الكورد”.

وبشأن المشاكل بين أربيل وبغداد، قال البارزاني: “نأمل أن تحل حكومتي إقليم كوردستان والحكومة العراقية القادمة جميع المشاكل العالقة بين الجانبين”.

واختتم البارزاني كلمته بالقول أمام الحشد الجماهيري: “سنمضي قدماً ولن ننحني”.