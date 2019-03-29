الرئيس البارزاني لكوجَر بيركار: أنت موضع فخر لكل فرد كوردي

رووداو – أربيل/ استقبل الرئيس مسعود البارزاني العالم الكوردي في مجال الرياضيات، كوجَر بيركار، وقال له “أنت موضع فخر لكل فرد كوردي”.

وجاء في بيان لمقر البارزاني أن “الرئيس مسعود البارزاني، استقبل، اليوم الخميس 28 آذار 2019، العالم الكوردي الفائز بجائزة فيلدز كوجَر بيركار، وقال إنك موضع فخر لكل فرد كوردي، وعبر عن الأمل في أن يزيد أمثال الدكتور كوجَر بين الشباب الكورد”.

وأضاف البيان أن الرئيس البارزاني قال: “إن مكاسب د. كوجَر بيركار في المجال العلمي تثبت أن الشباب الكورد إن توفرت لهم فرص مساوية للتي تتوفر لشباب العالم يستطيعون النجاح في مجال العلم والإبداع”.

وأشار البيان إلى أن “الرئيس البارزاني عبر عن دعمه لجهود هذا العالم للمساعدة في رفع المستوى العلمي لطلبة كوردستان”.

وأردف البيان أن “د. كوجَر بيركار، شكر دعم الرئيس البارزاني، وعرض عليه مجموعة من المشاريع وأفكاره التي ينوي تقديمها، بالتعاون مع جامعة صلاح الدين، لطلبة كوردستان”.

يذكر أن جامعة صلاح الدين، وخلال مراسم جرت بعد ظهر أمس، الأربعاء 27 آذار 2019، بحضور رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، ، رئيسة برلمان كوردستان، د. فالا فريد، نائب رئيس الوزراء، قوباد الطالباني، وعدد من الوزراء والبرلمانيين وقناصل وممثلي الدول الأجنبية وأكاديميين وأساتذة جامعيين محليين وأجانب، منحت دكتوراه فخرية للبروفيسور د. كوجَر بيركار.