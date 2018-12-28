الرئيس البارزاني: قرار محكمة كركوك بشأن اعتقال ريبوار طالباني سياسي بحت

رووداو – أربيل/ انتقد الرئيس مسعود البارزاني، اليوم الاربعاء، قرار الحكم الغيابي الصادر بحق رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني، معتبراً إياه قراراً سياسياً بحتاً.

وقال البارزاني في بيان صادر عن مكتبه، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، ان “قرار محكمة كركوك بشأن اعتقال ومعاقبة رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني سياسي بحت، ولا علاقة له باي موضوع قضائي وقانوني”.

واضاف، “ان ريبوار طالباني وقف ضد خرق الدستور والقانون ودافع عن مصالح مكونات كركوك كرئيس لمجلس محافظة كركوك”.

موضحاً، “ان مثل هذه القرارات لن تنفع بأي شكل من الاشكال الوضع السياسي أو حل المشاكل، بل يجعلها عميقة أكثر”.

وطالب البارزاني بحسب البيان، “المؤسسات الاتحادية والجهات ذات العلاقة والحكومة الاتحادية بوجوب وضع حد لمثل هذه القرارات السياسية التي لا تخدم مصالح العراق والمشاكل في كركوك”.