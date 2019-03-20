الرئيس البارزاني: المرحلة الجديدة تدعونا للمضي باتجاه كوردستان قوية

أعلن الرئيس، مسعود البارزاني، أن المرحلة الحالية مرحلة جديدة في حياة شعب كوردستان وأن متطلبات هذه المرحلة تدعونا للمضي باتجاه بناء كوردستان قوية ومتطورة، وهذا هو المطلب الحقيقي لشعب كوردستان ويجب احترام هذه الإرادة.

ففي تهنئة وجهها بمناسبة عيد نوروز وحلول فصل الربيع، أعلن الرئيس البارزاني أن “نوروز بالنسبة لشعب كوردستان كان دائماً بشرى بداية جديدة وأمل جديد والانتصار على الظالمين والصعوبات. لقد صمد شعب كوردستان في السنوات الأخيرة في الحرب ضد الإرهابيين وظلم الأعداء والمشاكل والأزمات وضيق الحال، وهذا الصمود محل تقدير”.

وفيما يأتي نص تهنئة الرئيس البارزاني بمناسبة حلول عيد نوروز:

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة حلول عيد نوروز القومي، وقدوم الربيع وتجدد الطبيعة، أتقدم بأحر تهانيّ لمواطني كوردستان الأحبة وعوائل الشهداء الأعزة والبيشمركة الأبطال وجميع المناضلين والوطنيين في كوردستان.

إن نوروز بالنسبة لشعب كوردستان كان دائماً بشرى بداية جديدة وأمل جديد والانتصار على الظالمين والصعوبات. لقد صمد شعب كوردستان في السنوات الأخيرة في الحرب ضد الإرهابيين وفي مواجهة ظلم الأعداء والمشاكل والأزمات وضيق الحال، وهذا الصمود محل تقدير.

ومن المناسب في هذه المناسبة القومية أن أدعو جميع الأطراف، ووفاء لدماء الشهداء وبطولات البيشمركة وصمود شعب كوردستان، أن يتخذوا من التقدم وحماية كوردستان أولوية بين أعمالهم. إنها مرحلة جديدة في حياة شعب كوردستان وإن متطلبات هذه المرحلة تدعو للمضي باتجاه بناء كوردستان قوية ومتطورة، وهذا في الواقع هو المطلب الحقيقي لشعب كوردستان ويجب احترام هذه الإرادة. لأن الحرية والمكاسب الحالية هي ثمار دماء الشهداء وصمود شعب كوردستان.

في هذه المناسبة، نؤكد على حماية ثقافة التعايش والتآخي والوئام بين مكونات كوردستان، ونأمل توطيد هذه الثقافة القيمة لشعب كوردستان، وإلى جانب امتناني لجهود وسهر قوات الشرطة والآسايش في خدمة الشعب وتوفير الأمان في الأعياد والمناسبات، أدعو جميع المواطنين الأحبة إلى اعتبار حماية البيئة وجمال وطننا واجباً رئيساً من واجباتهم.

أرجو أن يكون نوروز هذا العام بداية لراحة جميع شعب كوردستان، وآمل أن يقضوا نوروزهم هذا وجميع الأعياد بسعادة وفرح.

مبارك عليكم نوروز ودمتم بخير وسعادة

مسعود البارزاني

20 آذار 2019