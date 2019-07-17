الرئاسة التركية: سيتم الرد بالشكل اللازم على هجوم أربيل

رووداو – أربيل/ أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، أنه سيتم الرد على هجوم أربيل بالشكل اللازم.

جاء ذلك في تغريدة نشرها المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عبر حسابه في تويتر.

وقال كالن إنه “سيتم الرد بالشكل اللازم على هجوم أربيل الشنيع، وإن التدابير بدأت للعثور على مرتكبيه”.

ودعا كالن “بالرحمة على موظف القنصلية التركي الذي استشهد جراء الهجوم الشنيع، وتقدم بالتعازي لذويه”.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن “أحد موظفي القنصلية التركية تعرض إلى هجوم مسلح غادر أثناء تواجده خارج مبنى القنصلية في أربيل، بعد الظهيرة، ما أدى إلى استشهاده “.