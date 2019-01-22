الديمقراطي يعلن التوصل لاتفاق مع الاتحاد والتغيير: باختيار رئيس البرلمان ستشكل الحكومة

شفق نيوز/ اعلن عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري يوم الثلاثاء عن توصل حزبه مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، وحركة التغيير على اتفاق في تجاوز الخلافات على تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان، راهنا البدء بعملية تشكيلها في تسمية رئيس لبرلمان الاقليم.

وقال زيباري في تصريح ادلى به للصحفيين عقب انتهاء اجتماع بين الديمقراطي الكوردستاني وحركة التغيير عقد في “بيرمام” بالعاصمة اربيل، انه “تم الاتفاق على البرنامج الحكومي للتشكيلة الجديدة وكذلك الالتزامات المترتبة على الاطراف التي ستشترك بها”، واصفا اجتماع اليوم والذي عقد امس مع الاتحاد الوطني “بالجيدين”.

واضاف انه “تم التأكيد في الاجتماع على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة لكوردستان”، كاشفا عن التوصل “لتفاهم” بين الديمقراطي والاتحاد والتغيير على تجاوز المشاكل التي تعيق تشكيل الحكومة وتحديد الاولويات.

واردف زيباري بالقول “سنستمر بالحوارات لا خيار لنا سوى تشكيل الحكومة مع الاخذ بنظر الاعتبار الاستحقاقات الانتخابية وعدم تهميش اي طرف”، مستدركا ان “تشكيل الحكومة لن يكون مفتوحا على جميع الاطراف”.

وبشأن موعد تشكيل الحكومة قال زيباري “الفراغ الدستوري والحكومي الحاصل في اقليم كوردستان ليس من مصلحة احد”، مشيرا الى انه “يجب ان نتفق على رئيس للبرلمان وان يجتمع البرلمان لنبدأ في عملية تشكيل الحكومة الجديدة لاقليم كوردستان”.

واختتم القيادي بالديمقراطي تصريحه بالقول انه “لا يوجد سقف محدد لتشكيل الحكومة، واذا تمكنا خلال هذا الشهر من تسمية رئيس للبرلمان فهذا يعد انجازا”.