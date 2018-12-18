ديسمبر 18, 2018

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

الديمقراطي يعلق على انزال علم كوردستان من مبنى الحزب الشيوعي بكركوك

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
16 مشاهدة

الديمقراطي يعلق على انزال علم كوردستان من مبنى الحزب الشيوعي بكركوك

شفق نيوز/ علق الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، على قضية انزال علم اقليم كوردستان من اعلى مبنى الحزب الشيوعي الكوردستاني في محافظة كركوك، من قبل قوة من جهاز مكافحة الارهاب.

وقال القيادي في الحزب ماجد شنكالي لشفق نيوز ان “هذا التصرف استفزازي للشارع الكوردي، وهو مرفوض ومستنكر”، مؤكدا ان “هذا التصرف الاستفزازي هو اجراء لا يصب في مصلحة أحد اطلاقاً”.

وأضاف شنكالي ان “علم اقليم كوردستان، هو علم رسمي ومعترف به من الدولة العراقية، وبهذا العلم يتم استقبال كبار المسؤولين بالحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي، فعلى الجميع احترامه، وترك اي اعمال استفزازية”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.