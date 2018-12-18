الديمقراطي يعلق على انزال علم كوردستان من مبنى الحزب الشيوعي بكركوك

شفق نيوز/ علق الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، على قضية انزال علم اقليم كوردستان من اعلى مبنى الحزب الشيوعي الكوردستاني في محافظة كركوك، من قبل قوة من جهاز مكافحة الارهاب.

وقال القيادي في الحزب ماجد شنكالي لشفق نيوز ان “هذا التصرف استفزازي للشارع الكوردي، وهو مرفوض ومستنكر”، مؤكدا ان “هذا التصرف الاستفزازي هو اجراء لا يصب في مصلحة أحد اطلاقاً”.

وأضاف شنكالي ان “علم اقليم كوردستان، هو علم رسمي ومعترف به من الدولة العراقية، وبهذا العلم يتم استقبال كبار المسؤولين بالحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي، فعلى الجميع احترامه، وترك اي اعمال استفزازية”.