“الديمقراطي” يتحدث عن مؤشرات لحسم الرئاسة العراقية

فاضل ميراني: كافة المؤشرات باتجاه أن رئاسة العراق لحزبنا

اربيل (كوردستان 24)- قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فاضل ميراني، الخميس، ان كافة المؤشرات تصب باتجاه ان منصب رئاسة العراق سيكون من حصة “الديمقراطي”.

وحدد البرلمان العراقي يوم الثاني من الشهر المقبل آخر موعد لانتخاب رئيس للبلاد وهو منصب يتنافس عليه “الديمقراطي الكوردستاني” وكذلك الاتحاد الوطني الكوردستاني عبر مرشحه برهم صالح.

وقال ميراني للصحفيين ان “وفدا رفيعا من حزبنا برئاسة وزير الداخلية كريم سنجاري سيقوم بمشاورات مع الاطراف العراقية بخصوص هذا الملف”.

ورشح “الديمقراطي” وهو اكبر احزاب كوردستان والذي يترأسه مسعود بارزاني فؤاد حسين للمنصب.

وتابع ميراني “لايمكننا التحدث باسم المكونات العراقية الاخرى لكن كافة المؤشرات حتى الآن تصب باتجاه أن منصب رئاسة العراق من حصة حزبنا”.

وأعرب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في وقت سابق عن أمله بفوز فؤاد حسين بمنصب الرئاسة العراقية.

والرئاسة العراقية منصب شرفي يشغله الكورد وفقا للعرف السياسي غير الرسمي. ويتنافس على المنصب الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وإذا ما نجح النواب في انتخاب رئيس للبلاد فسيقع على عاتقه تكليف مرشح الكتلة التي تمتلك اغلبية برلمانية لتشكيل الحكومة الجديدة.

ولا تزال التحالفات تتجادل على الكتلة التي ستشكل الاغلبية فيما يدور جدل على اسم المرشحين لمنصب رئيس الوزراء الذي يهيمن عليه الشيعة.